疫情升溫，針對有八大行業業者疑化明為暗繼續營業，警政署長陳家欽今天表示，絕不容許此類情形發生，該關就關、該停就停，警方將強力取締，避免造成疫情破口。

警政署今天發布新聞稿表示，全國警察近期全力動員配合地方政府稽查轄內八大等特定營業場所，風聞有業者疑以「假關門，真營業」化明為暗、轉移陣地到其它場所方式，繼續營業。

警政署指出，同時近期情資反映，有大型汽車旅館因房內有KTV視聽、飲宴設備，部分八大業者已承租備用，以便轉移營業。

陳家欽表示，絕不容許這種情形發生，該關就關，該停就停；警方一定會加強取締力道、頻率與次數，也會蒐集情資，查察取締，若經查獲將由縣市政府目的事業主管機關予以重罰，以遏止投機行為造成疫情破口。

警政署指出，內政部長徐國勇今天上午視訊會議也指示，萬華區疫情升溫，員警執勤時務必注意本身防護措施與安全，受理民眾報案、偵訊（詢）時，應有隔離板防護，偵訊（詢）犯嫌應啟動在外空曠或通風處所等機制。

此外，針對雙北市疫情，陳家欽也立即協調衛福部各配發隔離衣1000套給雙北市警察局使用，並聯絡中央流行疫情指揮中心協調安排台北市萬華警分局員警施打疫苗，昨天及今天目前為止已分別施打168人、337人，以維護員警健康及執勤安全。（編輯：戴光育）1100517

(中央社)