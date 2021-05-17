台北市萬華區疫情嚴重，北市議員秦慧珠發現，有萬華區的街友不願待在萬華，而自動轉移到其他區，造成北市其他區的街友數量增加，秦慧珠指出，16日下午2點多，在松山慈祐宮發現1名街友，抽搐路倒在宮前，且發燒到40度，經送忠孝醫院高壓ICV救治，卻傳出在今日已過世，該街友身分不明，做篩檢後，結果是陰性並沒有染疫。

秦慧珠表示，社會局應該要拿出方案緊急安置萬華區的街友，許多區域的里長都發現，里內增加了多位街友，四處走動休息且不戴口罩，引起當地居民恐慌，秦呼籲，社會局應趕快安置，以免街友因避疫而四處遊走，反而造成更多衛生與治安問題。

慈祐里長李祖民指出，該街友在今天上午11點往生，也有做篩檢，檢驗結果是陰性並沒有染疫，但當時看到街友倒在那抽搐里民也相當害怕，將街友送醫後也請環保局到場消毒，幸好檢驗結果並沒有染疫。

北市社會局社會工作科長陳怡如表示，經調查發現，該名男子並非街友，而萬華區皆有的部分都有列冊，每天早晚都會安排量體溫，北市社會局在5月初也都備妥好安置中心，讓想要入住的街友都可以來申請，目前已有約66位街友安排入住。

(中時 )