通膨陰影籠罩 美股收低 道瓊下跌54點 05:532021/05/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 通膨陰影籠罩 美股收低。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股3大指數在本週第一個交易日的今天收低，投資人擔心通貨膨脹日益升高，受到最大衝擊的是科技股。 華爾街上週盤勢大起大落，前3個交易日下挫，最後一個交易日強力上揚，不過週線仍然收黑。 道瓊工業指數今天走低54.34點或0.16%，以34327.79點作收。 標準普爾指數下跌10.56點或0.25%，收在4163.29點。 科技股那斯達克指數跌50.93點或0.38%，收13379.05點。（譯者：張佑之）1100518 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 - 國際 抗疫典範破功 台星越確診創高 - 國際大事 - 中國時報 新冠嚴重呼吸器不夠？科學家從屁股找到可能解方 - 國際 拯救台灣疫情從這開始 降低新冠肺炎感染風險12％的習慣 - 國際 比爾蓋茲長年猛吃窩邊草 微軟女員工致函梅琳達 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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