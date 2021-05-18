美股3大指數在本週第一個交易日的今天收低，投資人擔心通貨膨脹日益升高，受到最大衝擊的是科技股。

華爾街上週盤勢大起大落，前3個交易日下挫，最後一個交易日強力上揚，不過週線仍然收黑。

道瓊工業指數今天走低54.34點或0.16%，以34327.79點作收。

標準普爾指數下跌10.56點或0.25%，收在4163.29點。

科技股那斯達克指數跌50.93點或0.38%，收13379.05點。（譯者：張佑之）1100518

(中央社)