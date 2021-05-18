海上自衛隊11至17日與美法澳3國海軍聯合演習的同時，日本防衛省統合幕僚監部指出，中國海軍的飛彈驅逐艦等3艘軍艦，16日通過沖繩本島與宮古島之間海域，從東海進入太平洋。

日本共同社報導，海上自衛隊和美國、法國、澳洲等3國海軍，於11日到17日在東海進行聯合演習（ARC21 ），以因應中國海上活動、訓練防衛離島為主要演習目的。

報導指出，就在日美法澳進行聯合演習的同時，統合幕僚監部表示，海上自衛隊於16日上午9時左右，於沖繩縣久米島西北方約120公里處，發現中國海軍的飛彈驅逐艦、護衛艦和補給艦各1艘。

這3艘中國軍艦之後通過沖繩本島和宮古島之間海域，從東海進入太平洋。

防衛省將分析中國的意圖，並對3艘軍艦的動向保持警戒。

另外，海上自衛隊與美軍於11日到16日也在關東南方海域聯合實施戰術訓練，海上自衛隊出動最新銳的神盾艦「摩耶」號，以神奈川縣橫須賀基地為據點的美國海軍則出動核子動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。

報導分析，美日同時投入主力戰艦進行演習，可能意在牽制中國。

海上自衛隊表示，關東南方海域的演習是為了提升與美軍的相互配合能力，與ARC21沒有聯動。

(中央社)