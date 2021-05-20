台灣友邦宏都拉斯日前透露，可能為了取得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，在中國設立商務辦事處。如今宏國高官警告，可能為了中國製疫苗，被迫在外交上轉向北京。

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez ）11日表示，為了取得疫苗，宏都拉斯可能在中國設立商務辦事處；並說，已請求台灣說服美國分享所儲存的疫苗。

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，宏都拉斯內閣協調總長（類似於總理職位）馬迪羅（Carlos Alberto Madero）指出，宏都拉斯希望避免與台灣的長期關係破裂；但也警告，取得疫苗「比其他任何事情急迫得多」。

中美洲國家宏都拉斯一直無法添購足夠的COVID-19 疫苗，已簽定的合約又出現交貨延遲狀況，至今900萬人口已接種疫苗者不到1%。

馬迪羅表示：「這讓我們處境相當艱難。宏都拉斯人民開始看到中國協助自己的盟邦，我們則開始反問自己，為什麼我們的盟邦不幫我們。」

馬迪羅說，這「肯定會導致外交政策改變」。

他並提到，宏都拉斯曾為了疫苗與美國接觸，美方承諾協助，但至今宏都拉斯並未收到美方任何疫苗。

由美國、印度、日本、澳洲組成的安全暨外交集團「四方安全對話」（Quad）3月間商定，為抗衡中國的疫苗外交，將擬定一項供應疫苗給開發中國家的計畫。

但一些美國議員希望總統拜登（Joe Biden）的團隊，多關注美國南側的鄰國。

國會參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）民主黨籍主席梅南德茲（Bob Menendez）及共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）都呼籲拜登，提供疫苗給拉丁美洲和加勒比海國家，以抗衡中國在當地的疫苗外交行動。

兩人上週發出信函表示：「美國若不接觸和領導，我們的競爭對手會繼續運用效力較差的疫苗，作為脅迫拉美和加勒比海國家的籌碼，要他們支持不利我國的外交議題。」

金融時報分析，拉美人口最多10國所接獲的1億4400萬劑疫苗，有一半以上來自中國。

(中央社)