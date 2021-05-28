聯合國人權事務高級專員巴舍萊今天表示，以色列最近對加薩（Gaza）的連番致命空襲恐已觸犯戰爭罪；並說，她未發現任何證據可證明，（加薩）遭到攻擊的建築物用於軍事目的。

巴舍萊（Michelle Bachelet）在聯合國人權理事會特別會議上發言，對5月稍早以色列人和巴勒斯坦人間的血腥暴亂加劇深感憂心。

巴舍萊說：「儘管以色列也有一些預防措施，例如有時會提前發出攻擊警告，但對人口如此稠密的地區進行空襲，仍導致大量平民傷亡，民生基礎設施也普遍遭到摧毀。」

「一旦查明這些空襲對平民以及平民目標產生不成比例的濫肆衝擊，這可能會構成戰爭罪。」

以色列與哈瑪斯本月10日爆發激烈衝突，21日才依據協議停火。加薩地區衛生部表示，以軍空襲和火砲轟擊造成了253名巴勒斯坦人喪命，包括66名兒童，另有1900人以上受傷。

在以色列方面，加薩地區發射的火箭等武器造成12 人死亡，包括1名兒童、1名阿拉伯裔少年、1名以色列軍人、1名印度人和兩名泰國勞工，另約357人受傷。

(中央社)