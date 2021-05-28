美國今天呼籲世界衛生組織（WHO）啟動第2階段的新型冠狀病毒起源調查，讓獨立專家能完全取得在中國的相關原始資料以及樣本。

世衛領導的疫源調查團與中方研究人員，今年1到2 月在武漢及周邊進行為期4個月的調查，並於3月發布聯合報告，認為新型冠狀病毒很可能是經蝙蝠透過其他中介動物，移轉到人類感染，並認為病毒意外自實驗室逸出的途徑「極不可能」。

美國總統拜登已下令所屬單位找出引發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒起源，昨天表示美國各情報圈正在追尋各種不同的可能理論，包括中國實驗室發生意外。

世界衛生大會（WHA）正在日內瓦舉行。路透社報導，美國代表團今天發表聲明，稱世衛的初步研究「不夠充分且尚無定論」，呼籲應進行美方所謂適時、透明、基於證據的第2階段調查，包括在中國境內。聲明還說，中國能否讓獨立專家充分取得完整的原始資料、樣本至關重要。

中國今天透過駐美大使館一名代表回應，中方支持「對全世界所發現的所有最初COVID-19病例進行全面研究，同時對世界各地一些秘密基地以及生物實驗室展開調查」。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）26日在世衛大會說：「我們已非正式諮詢許多會員國，尋找下一階段調查重點，未來幾週我們將繼續相關討論。」

「紐約時報」引述情報高層披露，在情報官員告知尚有大量未經查核的證據需額外電腦分析、可能有助釐清疫源之謎後，拜登昨天才下令情報圈要在90天內提出報告。

除匯集科學資源外，拜登政府也想透過情報圈與盟國，繼續挖掘現有證據，包括截聽譯電、證人證詞或生物跡證，以判斷中國政府是否掩蓋可能的實驗室意外。

一名官員透露，盟國早在去年疫情大流行之初就提供情資，但包括英國情報單位在內的部分盟國，對實驗室外逸理論持疑，而澳洲則對外逸理論持開放態度。

拜登昨天表示美國情報圈裡，兩個單位相信病毒最可能發生在自然界，但至少還有一個單位傾向是實驗室外逸，但沒有一個單位對自己的研判有把握。

紐時指出，雖然美國情報圈由18個單位組成，但能對疫源評估扮演關鍵角色者屈指可數，包括中央情報局（CIA）與國防情報局（DIA）在內多數單位咸信，目前尚無足夠情資能得出結論。

中國外交部發言人趙立堅27日對拜登下令情報圈查實驗室外逸理論回應指出，美方反復鼓噪要對中國進行再調查，充分顯示美方根本不在乎事實和真相，也沒有興趣嚴肅的科學溯源，而是想借疫情搞汙名化和政治操弄。

他並強調，美國狄翠克堡（Fort Detrick）基地疑雲重重、2019年7月維吉尼亞州北部出現不明原因的呼吸系統疾病、威斯康辛州大規模暴發「電子煙疾病」，當中有何隱情，呼籲美方也能像中國一樣，立即與世衛開展溯源研究合作，在美進行全面、透明、以證據為基礎的國際調查。

(中央社)