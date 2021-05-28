印尼移民官員最近以宣導防疫為由找上一家台商，盤查公司幹部身份時，要求他們蹲下，拍桌喝斥，並以居留證登記地址問題扣走幾本護照。事件在印尼投資部介入後解決。

事件發生在5月下旬。相關人士說，西爪哇某移民局官員一行6人當天穿便服，以宣導防疫名義進入某台商工廠，要求外籍（指非印尼籍）幹部回宿舍拿護照等證件供檢查，態度「很不友善」；並有2名軍人跟進工廠，表示能協助斡旋、維護安全。

相關人士說，移民官員先大聲要求部分公司幹部蹲下，盤問身分時，有公司幹部想解釋居留證地址的疑義，遭移民官員拍桌喝斥，要他不要多嘴。

依印尼規定，外籍員工所在地須與居留證（KITAS）的地址同。相關人士說，部分幹部因疫情等因素未及在轉換工作地點前更改居留證地址，移民官員盤查數小時後，以此理由扣走護照，要他們隔天到移民局面談。這些幹部的居留證都仍在有效期內。

此案經印尼投資部（前身為投資協調委員會，BKPM ）介入，移民局隔天還回護照。

相關人士說，移民官員稱，地方不滿中國勞工搶走工作，移民局必須回應輿論壓力；但有其他印尼部會的官員說，移民官員「就是要錢」。儘管居留證地址有疑義，移民官員的態度與手法也有很大的問題，「好像（公司幹部）犯了很大的罪」。

雅加達台灣工商聯誼會理事長秦嘉生26日接受中央社記者訪問時指出，「台商和工廠幹部都不是犯人」，移民官員要求蹲下更是「侵犯人權」。

在印尼投資的台商遭各地移民局官員上門盤查而有爭議的例子不少。

另有知情人士指出，東爪哇某移民局官員4月中突襲檢查某家台商，發現這家公司的生產經理簽署公司的文件，認為這不符合這名生產經理申請居留證的事由，因此扣留護照，並要求繳罰款才能取回，否則會被遣送出境。

知情人士指出，該公司的總經理目前人在台灣，回台灣前已簽好授權書，授權生產經理代簽文件，以維持公司運作，但移民官員仍認定違法。此案同樣經印尼投資部協調，駐印尼代表處也向印尼移民總局關切，最後在未繳交罰款下取回護照。

知情人士說，印尼移民總局對此案表示，正調查是否有移民官員涉及索賄。

秦嘉生說，台商會希望行文印尼政府，就移民官員盤查的相關爭議提出說明，例如，移民官員進工廠前是否取得授權；是否有權逕自扣留護照或把人帶走；台商聘用外籍員工都已獲印尼勞動部許可，移民官員是否有權解釋外籍員工的工作內容。

在印尼經商多年的台商說，依印尼法規，允許外籍人士在印尼工作的權責在勞動部，並非移民局，移民官員常以非常狹義的解釋，在人員流動、工作內容方面刁難，「既越權、也濫權」。外籍員工有居留證，理應更有居住合法性，卻受更多限制。

該台商舉例，他的工廠在A縣，外籍員工住B縣，移民官員認為這不合法，威脅要依移民法判刑、罰款5億印尼盾（約新台幣100萬元）或驅逐出境。更離譜的是，曾有台商工廠的外籍員工到隔壁工廠喝茶聊天，移民官員竟也以同樣條文刁難。

他也舉例，最近有移民官員盤查某家在西爪哇的台商，當時生產部經理在生產線現場，移民官員認為，只有技術部經理能在生產線現場，生產部經理不行，因此以生產部經理不符居留證事由為由扣押護照，要求付5億印尼盾的罰款。

這名台商說，該公司的技術部由生產部管理，「為何生產部經理不能在生產線現場」，這類例子很多，移民官員「藉執行公務來跟你要錢，對投資者造成困擾」。

另有受聘某台商工廠的台灣僑胞說，該工廠3年前因外籍員工居留證地址與工作地點不符，被移民局罰5億印尼盾，「當時繳了4萬美元（現約新台幣111萬元）」。

相關人士說，近期每個月約有2至3件台商被移民官員調查的案例。

駐印尼代表處受訪指出，印尼政府為保護其勞工，有權對外資查察，並非僅針對台籍企業或幹部，而是普遍性作為。近期接獲台商求助的案件，多與台籍幹部被懷疑從事原核定職務之外的工作有關，如確違反勞工法令，會依情節處以罰鍰或遣返。

代表處說，台商如被不當查察，可向代表處反應，代表處將儘速瞭解原委，居中協調，在尊重印尼法令的前提下，盡力協助脫困或降低傷害。代表處提醒，台商務必遵守印尼勞工法令，以免衍生不必要的糾紛。

印尼移民總局27日回覆中央社記者詢問時指出，需要時間向相關的地方移民局了解這些案例。記者至截稿前尚未獲得移民總局的回覆。

(中央社)