本土疫情嚴峻，重創各行各業，政府積極推出各項紓困方案，包括民進黨立委羅致政在內共10名「英系」立委今天共同呼籲，行政院在相關紓困措施上要更廣、更快，包括在設置排富條款下，直接發1個月最低薪資的現金。

面對6月4日後預計將展開的紓困作業，行政院長蘇貞昌今天上午召開防疫紓困會議，討論提供家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，在防疫期間補貼一次性定額現金等議題。

此外，蘇貞昌27日也表示，紓困4.0預算案預計6月3日送行政院會，相關補助採主動撥款為原則，以最快速度入帳，預計6月4日第一波紓困資金就會緊急入帳。

社會大眾高度關注紓困相關方案，民進黨「英系」立委羅致政、劉櫂豪、陳明文、蔡易餘、莊瑞雄、江永昌、王美惠、邱泰源、吳玉琴及蘇治芬今天共同主張，應該要加津貼、發現金。

加津貼部分，是針對防疫人員，照顧好醫療、警、消、清潔、食物、民生必需的從業人員，確保防疫能量和足夠的民生物資，除了優先提供疫苗，另外加上防疫津貼；至於發現金部分，則是設排富條款，直接發一個月最低薪資的現金，簡化手續直接匯入帳號。

羅致政接受中央社訪問時表示，受疫情影響，這次衝擊的面向不是只有特定產業，幾乎是所有產業；因此他們主張，這次的紓困不能完全比照上一次，而是要更廣、更快。

羅致政說，這次有所謂的紓困貸款或勞工貸款，但這緩不濟急，因為大家要的是救命錢，不是要用借款方式取得，所以應該要發現金；這些主張希望行政院能納入這次的紓困方案中，幫助民眾度過難關。（編輯：蘇志宗）1100528

(中央社)