印度當局今天通報，過去24小時新增確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）18萬6364例，是4月14日以來最低單日紀錄，病歿人數則增加3660人。

根據印度衛生部資料，境內目前累計感染病例2756 萬人，病歿人數為31萬8895人。

根據路透社統計數據，南亞地區累計確診病例在印度帶頭下，今天突破3000萬例，而印度也正艱苦對抗第二波疫情。同時，區域內也面對疫苗短缺問題。

人口為全世界第二多的印度，本月創下去年疫情爆發以來最多病歿人數，占死亡病例總數逾1/3。

印度、孟加拉、巴基斯坦、不丹、尼泊爾、馬爾地夫和斯里蘭卡等國在內的南亞地區，總共占全球確診病例的18%，同時占全球死亡病例近乎10%。但外界日益懷疑，官方確診感染和死亡病例數未能反映疫情的真實情況。

印度本月對年齡18歲（含）以上民眾啟動疫苗接種作業。不過，儘管印度是全球最大疫苗生產國之一，疫苗數量仍不敷所需。

(中央社)