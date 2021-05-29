世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）溯源一事「扯上政治」；美國總統拜登數日前才下令要求幕僚找出疫源。

這場疫情2019年12月從中國中部城市武漢爆發以來，科學家一直試圖解開病毒起源的謎團。

路透社報導，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）向記者表示：「如果可以的話，我們希望所有人都能把這個問題的政治性從科學中抽離出來。整個調查程序都扯上政治了。」

由世衛領導的團隊年初與中國科學家在武漢和周邊地區耗費4週時間調查疫源，今年3月發表報告表示，病毒可能是藉由另一種動物，再從蝙蝠傳到人類身上。

報告還說，「病毒極不可能透過實驗室事件外洩」，但許多政治人物和一些科學家對這種說法不滿意。

據法新社報導，美國總統拜登本週下令要求美國情報界調查COVID-19病毒究竟是源自動物來源還是實驗室意外。

歐洲聯盟（EU）各國和一些其他國家也在本屆世界衛生大會（WHA）上施壓，要求世衛接下來在找出疫源一事的工作上更加清楚明確，因為這對避免未來爆發類似疫情甚為重要。美國昨天敦促世衛執行第2次調查。

萊恩表示：「這是自由世界，每個國家和實體都能自由地追尋各自特定的疫源理論。」

他指出：「世衛是個成員國組織，我們尋求和所有成員國合作，以共同尋求答案。」

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）還表示，找出疫源需要執行多次任務，且需要時間。

(中央社)