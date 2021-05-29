美國總統拜登提出7150億美元的國防部預算案，內容包括軍隊調薪2.7%，以及將數十億美元支出從舊系統改用於讓核子武器庫更加現代化，以嚇阻中國。

這項2022財政年度的國防支出申請案已於今天送交國會，重點包括投資於部隊整備、太空，以及旨在抗衡中國在亞洲軍事集結和核武技術的「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）。

此案還包括採購戰艦和噴射機，以及維修保養和薪餉費用。聯邦調查局（FBI）、能源部等單位還有額外的380億美元用於與國防有關的計畫，使得國家安全預算達到7530億美元，比2021年增加1.7%。

另外，美國軍方正努力增強對抗俄羅斯和中國的能力，因此也有部分預算用於進一步發展及測試極音速武器和其他「新一代」系統。

美國總統提出的預算申請案通常是與國會協商的起點，包括軍事預算，但最終決定資金用途的還是國會。

美國國防部軍民工作人員在2021財政年度已享有3% 調薪幅度，期限到今年9月30日止，如今拜登再度提議替他們調薪。

預算申請案中，有超過50億美元用於「太平洋嚇阻倡議」。這項倡議意在對抗中國，並聚焦於印度太平洋區域的競爭，目標是透過投資雷達、衛星和飛彈系統，提升美國在這個區域的整備度。

具體來說，美國國防部打算增加在飛彈上的投資，以防範中國，例如雷神技術公司（Raytheon Technologies）生產的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）和標準6型飛彈（Standard Missile 6）。

路透社報導，在美國軍方內部運籌帷幄的人士，對緊繃的美中關係念茲在茲。美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「魏柏號」（USS Curtis Wilbur DDG-54）上週通過台灣海峽，北京當局隨即指控美國威脅到這片水域的和平穩定。

為了支付國防重點轉移所需經費和1120億美元研究預算等支出，美國國防部試圖汰除一些維修費高昂的老舊設備。從陸海空三軍汰除設備省下的錢，將在2022財政年度達到28億美元。

(中央社)