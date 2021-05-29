美國國會參議院共和黨籍議員今天成功阻撓參院成立委員會，以調查今年1月6日前總統川普（Donald Trump）支持者對國會大廈發動的暴力攻擊事件。

路透社報導，民主黨籍議員與某些共和黨溫和派議員主張成立委員會，調查截至1月6日的狀況，當天數百名川普的支持者闖入國會大廈與警察衝突，主張對議員動粗並拖延國會對拜登（Joe Biden）勝選的正式認證。這些人的暴力造成5人死亡，包括一名國會駐衛警。

相關提案今天以54票對35票未能過關，在擁有100名議員的參院，推動法案必須達到60票贊成門檻。表決反對的35人清一色是共和黨籍議員。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在表決後說：「大家都知道怎麼回事，參議院共和黨籍議員決定捍衛這個彌天大謊，唯恐令川普不快會對他們自己造成政治傷害。」

提案主張設立的委員會，將有權強制包括川普在內的證人就當天的情況宣誓作證。川普已籲請國會議員，否決這項提案。

這是共和黨籍議員今年首次得以籍60票門檻，來阻撓提案通過。

此次表決凸顯了民主黨在參院兩黨席次平分秋色下所面臨的挑戰之大，他日必須贏得至少某些共和黨籍議員的倒戈支持，才能推動警政革新和投票權等優先法案通過。

參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）辯稱，為1月6日事件成立調查委員會，將與國會其他委員會目前的工作以及現有的一項聯邦全面刑事調查行動重覆。後者現已逮捕440多人。

參院表決過後，民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，民主黨將針對1月6日事件「繼續挖掘真相」；但她並未說明，她是否會如同某些民主黨籍議員建議般地另行啟動調查作業。

(中央社)