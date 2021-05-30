中歐關係近來頻起波折，中國國務委員兼外長王毅昨天在貴陽會晤塞爾維亞、波蘭外長時，重申中歐是夥伴而不是對手，雙方要透過對話增進理解，排除推進合作的干擾和障礙等。

根據中國外交部官網今天刊登的新聞稿，王毅29日在貴州省貴陽市與塞爾維亞外長塞拉科維奇（Nikola Selakovic）舉行會談並共同會見記者時提出，中歐彼此是夥伴而不是對手，是機遇而不是挑戰。

他說，中國希望與歐洲各國和歐盟機構一起沿著深化「中歐全面戰略夥伴關係」的正確軌道，不斷加強中歐之間的合作，共同實現中歐兩大力量的發展振興，「共同推進國際關係的民主化和世界格局的多極化」。

王毅並稱，「中國—中東歐合作」是中歐整體合作的重要組成部分。

他說，「中國和中東歐國家合作聚焦經貿務實合作，不涉及防務安全領域，從來沒有地緣戰略意圖，更無意搞什麼勢力範圍。這一合作有利於實現歐洲整體的均衡發展，有利於加快實現歐洲的一體化。」

新聞稿引述塞拉科維奇在會晤時稱，塞方感謝中方在涉及塞爾維亞國家主權和領土完整問題上，始終給予塞爾維亞有力支持。塞方希望進一步加強疫苗的聯合生產合作，同時也正在制定兩國務實合作發展規畫，願與中方一起努力，為兩國全面戰略夥伴關係注入新的活力。

王毅當天與波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）會晤時也提到，中歐要在相互尊重基礎上，透過建設性對話增進理解，明辨是非，排除推進合作的干擾和障礙。

新聞稿則引述拉奧表示，中歐全面投資協定是對雙方都有利的最佳選擇，雙方應冷靜看待分歧，力爭妥善處理。波蘭奉行獨立自主的外交政策，理解並尊重中方的正當權益，願為歐中關係的健康發展和「中國—中東歐國家合作」作出積極努力。

歐洲議會20日以懸殊比數表決通過凍結「中歐投資協定」，直到中國取消對歐盟政治人物的制裁為止。立陶宛之後也宣布退出中國與中歐、東歐國家的17+1合作機制。

面對中歐關係近來屢遭挫折，王毅邀請波蘭、塞爾維亞、愛爾蘭、匈牙利等歐洲4國外長於5月29日至31日期間訪問中國。（編輯：翟思嘉）1100530

(中央社)