白俄羅斯23日派戰機攔截瑞恩航空客機、逮捕機上異議記者後，今天在波蘭首都華沙有數以百計民眾集會，表示力挺白俄反對派。

白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）今天對來自世界各地的聲援表示歡迎。

被捕記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）的父母今天參加華沙抗議活動，母親納塔利亞（Natalia Protasevich）籲請所有歐盟國家和美國協助，讓兒子和他的女友蘇菲亞．薩貝加（Sofia Sapega）及其他坐牢的人都能獲釋。

抗議群眾高喊「白俄羅斯萬歲」，並舉著白俄反對派紅白旗幟，以及諸如「協助白俄」的標語。

普羅塔塞維奇和23歲女友於23日搭乘瑞恩航空（Ryanair）班機前往立陶宛途中，白俄派出軍機攔截，強迫客機轉降白俄首都明斯克（Minsk），逮捕了兩人。

白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）26日宣稱普羅塔塞維奇陰謀叛變，並指控西方國家對他發動混合作戰。

普羅塔塞維奇曾經出現在白俄官方電視台，坦承策劃示威活動；但白俄反對派人士已加以駁斥，並說普羅塔塞維奇明顯遭拷打。

俄羅斯在這起事件中，已表明力挺長期盟友白俄羅斯，並與西方國再次對峙；魯卡申柯也將在29日與俄國總統蒲亭舉行第二天會談。俄國已證實，下月將提供白俄第2批5億美元貸款。

立陶宛在白俄總統大選之後，對數以百計恐有被捕之虞的反對人士提供庇護，包括白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思(示其)）1100530

(中央社)