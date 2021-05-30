印尼一艘渡輪昨天早上在摩鹿加海起火，船上乘客與船員跳船逃生。印尼國家搜救總署今天表示，渡輪上共有275人，274人獲救，一人失蹤，救難人員今天兵分5路繼續搜尋。

印尼國家搜救總署表示，渡輪KM Karya Indah昨天清晨從北摩鹿加省（North Maluku）首府干那低（Ternate）經摩鹿加海（Molucca Sea）開往利馬法託拉島（Limafatola）的薩納納（Sanana）， 在利馬法託拉島東北角外海8公里處著火。

摩鹿加海位在印尼蘇拉威西島以東、菲律賓民答那峨島以南。

印尼國家搜救總署薩納納分隊昨天上午8時30分接獲事故消息，即刻派遣快艇等多艘救難船前往救援。印尼媒體報導，當時火勢猛烈，渡輪上許多人緊急跳船逃生，被國家搜救總署的逃生船救起。船上共有275人，包括14名船員。

印尼媒體報導，起火點是渡輪的引擎室，事故原因仍在調查中。（編輯：郭中翰）1100530

(中央社)