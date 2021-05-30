哥倫比亞反政府示威延燒，新一波衝突造成至少13人死亡後，軍方今天加強對第3大城卡利（Cali）市的管制。

貧窮及疫情來襲使得民怨沸騰，反總統杜克（Ivan Duque）的示威活動已進入第2個月。卡利市昨晚爆發警察與武裝百姓衝突後，這座220萬人口的城市街頭今天宛如空城，只見焚燒路障的餘燼與瓦礫散落一地，足見這是個多麼失序的夜晚。

官員說，至少59人在本月示威活動喪命，其中卡利市就占了13人。國防部表示，超過2300名平民及軍警受傷。非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）則引述「可靠通報」指出，哥國全國至少有63人喪命，而卡利的情勢「非常嚴峻」。

卡利市1名下班的地檢署職員朝2名擋住街道的示威者開槍，釀成1死，開槍者遭群眾撲倒圍毆，影片畫面登上社群媒體。

昨天開始坐鎮卡利的杜克表示，他正出動軍隊前往卡利市與其他地區支援員警。許多地區的示威活動都已演變為大規模反建制派動員。

杜克下令7000名軍人協助清理並巡邏10個省內遭封鎖的道路，共有1141名軍人部署卡利。杜克今天在卡利公開露面準備前往波帕揚（Popayan）之前，遭不少民眾噓聲對待，一名年輕人邊哭邊大吼「他是災難」的畫面被拍下傳上網，在社群媒體廣為流傳。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1100530

(中央社)