豪雨不斷使得水位上漲，紐西蘭當局表示，坎特布里（Canterbury）地區以及阿什伯頓河（Ashburton River）沿岸數千戶民宅有遭洪水淹沒之虞，民眾今天準備大規模撤離。

緊急管理部代理部長法亞弗（Kris Faafoi）在電視簡報會表示，3000戶民宅有遭洪水淹沒風險。先前官方預報單位MetService針對坎特布里等發布豪雨紅色警報，另針對其他地區發布了多個警告。

紐西蘭媒體報導，蒂馬魯（Timaru）與阿什伯頓（Ashburton）地區已經宣布緊急狀態，今天也展開部分撤離。「紐西蘭先驅報」報導，人口約3萬5000的南島（South Island）城鎮阿什伯頓鎮長布朗（Neil Brown ）表示，如果阿什伯頓河洪水決堤，「阿什伯頓半數人」可能被迫撤離。

法亞弗表示，豪雨將持續到明天，「我們正在密切關注狀況」。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1100530

(中央社)