北韓中央通信社（KCNA）今天痛批美國近期終止了南韓的飛彈開發限制令，並稱這是華府「可恥的言行不符」的表現。

路透社報導，南韓總統文在寅這個月稍早與美國總統拜登首度舉行峰會後，宣布廢除限制南韓研發彈道飛彈射程不得超過800公里的韓美飛彈指南。

北韓中央通信社刊登一篇被其稱為「國際事務評論家」的金明哲（Kim Myong Chol）的文章，指責美國尋求禁止平壤當局發展彈道飛彈時採用雙重標準。

金明哲表示，美國「儘管口頭上說要進行對話，但卻醉心於對抗」。他還說：「結束限制的做法明確顯示出，美國對朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）的敵對政策，以及可恥的言行不符。」

金明哲說，北韓的目標是美國而非南韓軍隊，北韓將根據「對等原則」反擊美國。

金明哲還批評文在寅歡迎終止飛彈指南，「令人作噁，不光彩」。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思(示其)）1100531

(中央社)