紐西蘭南島數個地區豪雨成災，引發洪水沖毀橋梁和道路，當局派遣軍隊撤離數百名居民。

連續兩天雨勢不斷，累積雨量達400毫米，導致河水潰堤，氣象學家表示，這已經超過某些地區今年至今的降雨量。

法新社報導，當局發布罕見的「紅色」氣象警報，並宣布紐西蘭農業重鎮之一的坎特布里（Canterbury）地區進入緊急狀態。

紐西蘭國防軍表示，派遣的一架直升機在基督城（Christchurch）附近的阿什伯頓（Ashburton）救出3人。士兵、卡車和救護車也協助進行撤離行動。

阿什伯頓鎮長布朗（Neil Brown）表示，人口約3萬5000的阿什伯頓鎮對外交通中斷。

布朗告訴記者：「我們有4座橋梁遭沖毀，許多剛解封的道路也受損，已有17條道路交通中斷…有多處受到破壞。」

當地媒體報導，已撤離約300戶住家的居民，民防當局已在學校和運動中心設立避難所。

(中央社)