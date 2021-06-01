將參賽東京奧運的澳洲女子壘球代表隊今天抵達日本成田機場，是2020年東奧因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）延至今年舉行後，首個入境日本的外國選手團。

日本共同社、Sponichi Annex報導，澳洲女壘代表隊的選手與工作人員等約30人，全員都已完成接種疫苗，昨天從澳洲雪梨搭機出發，今天稍早抵達日本，在成田機場完成檢疫後，直接前往接待城市兼集訓地點的群馬縣太田市。

澳洲女壘代表隊從今天起到7月17日止的47天都將待在太田市，預計將與日本企業和大學球隊等12個隊伍進行練習比賽。

為了防疫，代表隊成員每天都將接受核酸檢驗（PCR）；活動範圍也僅限於來回下榻飯店與練習場地之間。

在下榻飯店將避免與其他房客接觸，使用專用的客房樓層與餐廳；練習球場也將分別設有代表隊、比賽對手、裁判、太田市工作人員等4個專用動線。

日本原有528個地方自治體登記擔任東京奧運外國選手團的接待城，但截至5月26日，已有78個自治體因接待國家意願和疫情負擔等原因，放棄擔任接待城。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100601

(中央社)