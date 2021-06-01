韓聯社今天引述北韓消息人士說法報導，北韓勞動黨1月召開第8次黨大會時修改黨規，新設僅次於總書記的「第一秘書」職位，可代行領導人金正恩職務，但由誰擔任仍無確切消息。

根據修正後的「朝鮮勞動黨規約」，第一秘書、秘書等人選由黨中央委員會全體會議選出，第一秘書職位僅次於總書記，可在黨領導人委任下代行總書記職務，研判應是為分擔金正恩工作而設立的職位。

南韓國家情報院去年9月曾在國會情報委員會非公開業務報告中提到，金正恩向胞妹金與正等主要幹部下放部分權限；不過，這次修改黨規則是官方首次明確賦予僅次於金正恩的「第二人」職位。

北韓官方至今尚未提及「第一秘書」職稱，實際上由誰接掌仍是未知數。消息人士認為，第一秘書可代行領導人職務，勢必由金正恩相當信任的對象擔任，推測金正恩親信、勞動黨組織秘書趙甬元的可能性最大。

雖然也有意見認為第一秘書可能由金與正出任，但金與正先前在第8次黨大會中被貶為勞動黨宣傳部副部長，可能性大降。

(中央社)