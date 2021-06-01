2021國際安納托利亞鳳凰戰鬥搜救演習正在土耳其中部康雅展開，訓練戰技也加強盟國協調力。土耳其航太工業公司自由鳥空地一體化飛機昨天亮相，成為本屆演習一大亮點。

2021國際安納托利亞鳳凰戰鬥搜救演習（International Anatolian Phoenix Exercise-2021）在土耳其中部康雅（Konya）空軍第3主噴射機基地指揮部（3rd Main Jet Base Command）展開，參演外國團隊包括亞塞拜然、卡達、北賽普勒斯土耳其共和國（TRNC，北賽）軍事人員，都是與安卡拉關係最密切的盟國。

土耳其航太工業公司（TUSAS）新一代「自由鳥空地一體化飛機」（Hurkus HYEU）昨天首度在基地亮相。TUSAS指出，自由鳥已經從教練機的原始設計進化，未來將可攜帶智慧微型彈藥（MAM）和BDU-33訓練彈。

自由鳥飛機試飛員德米爾巴許（Barbaros Demirbas）指出，自由鳥在演習中扮演隱形突擊隊角色，支援135戰鬥搜救中隊進行醫療後送。

他告訴中央社記者：「土耳其空軍135戰鬥搜救中隊任務包括人員救援、海上搜救、聯合戰術攻擊管制任務和訓練。空軍準備運用這款飛機進行聯合戰術攻擊管制和隱形突擊隊訓練。」

演習昨天傍晚在康雅試射場（Konya Range）的訓練科目為模擬敵火攻擊下進行傷員搜救與後送。演訓期間，包括土耳其的歐直AS532美洲獅直升機（Eurocopter AS532 Cougar）、亞塞拜然的MI-17直升機共3架直升機編隊，在戰鬥機攻擊下降落目標區，並將受傷人員成功撤離戰場。

國際安納托利亞鳳凰戰鬥搜救演習目的在加強各國搜救團隊間的教育、合作和協調，期能「在實際操作環境中提升戰鬥搜索與救援能力」。

參演的亞塞拜然軍事人員指出，強化協調能力之外，共同演習也是盟國團結精神的展現。

亞塞拜然MI-17直升機工程師米卡耶蘭（Fuad Mikayilan）告訴中央社記者：「我們（去年）參加了納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）戰爭，那當然比訓練更為真實。參加國際安納托利亞鳳凰戰鬥搜救演習可以加強與盟國協調合作，我們的戰技會因此提升。」

土耳其除了出動6架F-16戰鬥機參加演習，另外還有E-7楔尾鷹空中預警機（E-7T）、不死鳥-S（ANKA-S）無人機、CN-235運輸機、歐直AS532美洲獅直升機、T-129武裝直升機、S-70直升機參演。海軍還派出精銳特種部隊水下突擊隊（SAT）。

土耳其空軍特技飛行隊土耳其之星（Turkish Stars）昨天在演習媒體日活動中特別吸睛，6架帶著國旗顏色紅白相間塗裝的NF-5A飛機在藍天白雲間向上向下開花，展現出技巧、速度和紀律的完美結合。

空軍另一支SOLO TURK飛行表演隊由F-16戰鬥機單飛，展現高速俯衝、低空橫滾拉起、急速橫滾躍筋斗等動作之際，環場音爆帶來的震憾讓人不覺屏住呼吸定睛觀賞。

國際安納托利亞鳳凰戰鬥搜救演習2009年起在康雅舉辦，2012年起每兩年一次，迄今已有16國曾經參與。本屆演訓自5月24日進行到6月4日。

(中央社)