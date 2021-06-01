日本自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）山崎幸二，今天跟訪日的美國印太司令會談時說，有關任何嘗試在東海改變現狀的行為，日本將以堅強意志透過日美合作堅決因應。

日本放送協會（NHK）報導，山崎幸二今天跟來訪的美國印太司令部司令、美國海軍上將阿基里諾（John Aquilino）舉行會談，確認日美將持續攜手促進地區和平與穩定。

阿基里諾今天訪日，是4月接任印太司令後的首度出訪外國，並在下午赴日本防衛省與山崎會談。

山崎致詞考量到中國時說，雖然日本目前所處安全保障環境非常嚴峻，但美國在日美安全保障條約第5條所展現的強烈承諾，讓日本感覺受到鼓舞。

山崎說，「有關任何嘗試在東海改變現狀的行為，日本將以堅強意志，透過日美合作堅決因應」。

阿基里諾致詞時說，日美同盟是為了維持這個地區和平與穩定的基礎；他上任後首度出訪外國就選擇日本，是因為對他來說具有非常重要的意義，未來將與日本確實合作，共同致力各項工作。

(中央社)