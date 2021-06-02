日本執政黨自民黨彙整對日本政府的建議案，內容提及為強化與台灣的關係，政府應研擬促進雙方官員交流、將日本已確保的2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗提供給台灣等。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨的外交部會與外交調查會等單位，因應中國對台灣的軍事與經濟壓力逐漸增強，彙整對日本政府的建議案，要求政府提出對策。

建議案內容提及，中國若對台動武，將直接影響日本的安全保障，為防範台灣發生緊急狀況，應與同盟國模擬具體的合作方式，並研擬屆時將在台日人撤出的方法。

建議案也提到，為強化與台灣的關係，政府應研擬促進台日雙方閣員與中央政府官員來往、將日本已確保的COVID-19疫苗提供給台灣、以及在再生能源等新興技術方面強化合作等。

此外，建議案指出，台灣參與國際組織也有助於日本的國家利益與安全，要求日本政府主導協助台灣參加世界衛生大會（WHA），以及參與國際民航組織（ICAO）等。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100602

(中央社)