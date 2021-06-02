美國總統拜登政府今天宣布停止阿拉斯加北極國家野生動物保護區的石油開發活動，扭轉了前總統川普允許鑽探的決定。

美國內政部表示，正在通知各家企業此一停止開發的決定，並等待徹底的環境審查，以判定北極國家野生動物保護區（Arctic National Wildlife Refuge）的租約是否應「重新申明、失效或採取額外的減輕損害措施」。

法新社報導，拜登政府的決定，對於長期以來競相試圖在這片敏感地區鑽探的石油公司來說是一次打擊。去年11月，川普在總統大選輸給拜登之後不久就宣布這片地區的租賃計畫，開發的勢頭轉強。

在今年一月出售逾160萬英畝土地的租賃權時，美國官員拍賣了11座油田。大型石油公司並未參加競標，而是由州立阿拉斯加工業開發暨出口管理局（Alaska Industrial Development and Export Authority）拿下其中9項租約，另外2項由小公司取得。

拜登曾在競選總統時承諾保護北極國家野生動物保護區。根據白宮聲明，白宮氣候顧問吉娜．麥卡錫（Gina McCarthy）重申拜登的承諾，並表示美國政府的決定反映出拜登的信念，即「國家寶藏是我國文化和經濟的基石」。

吉娜．麥卡錫還說，拜登「感謝內政部迅速行動，暫停所有租約，等待審查前屆政府在任期之末才做出的決定，那些決定很可能永久改變這個特殊地區的特性」。

環保人士一向主張，捍衛北極國家野生動物保護區，對保育北極熊和其他脆弱野生動物而言至關重要，對於在這個地區捕獵北美馴鹿的原住民來說亦然。

阿拉斯加荒野聯盟（Alaska Wilderness League）代理執行長米勒（Kristen Miller）說：「暫停這些租約是往正確方向的一步。」

「現在我們期待政府和國會把廢除石油租賃授權、恢復守護北極保護區沿岸平原列為優先立法事項。」

石油產業長期試圖在這個地區鑽探；一般認為，這裡可能蘊藏數以十億計桶的石油。阿拉斯加州數名重要的議員也大力支持開發，包括共和黨籍聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）。

美國石油業協會（American Petroleum Institute ）表示，石油業懂得如何在負責任的情況下開發，拜登政府的決定會讓阿拉斯加州失去工作機會和稅收。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思(示其)）1100602

(中央社)