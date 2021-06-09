近期出現「銀行公會決議要求勞工紓困貸款應於3天內完成」，銀行公會9日指出，並無訂定強制限時辦理天數之規定。

銀行公會指出，為因應疫情紓困事宜，銀行公會於6月7日召開第13屆第1次臨時理監事聯席會議，有關銀行辦理「紓困4.0方案」紓困貸款500萬元以下案件所需作業期間，經決議：「作業時程儘量維持109年之原則，惟礙於疫情嚴峻，銀行多採分組居家辦公，人力嚴重不足，調度不若以往順暢，建議得由銀行視人力狀況，盡力協助客戶辦理」。其中，並無訂定強制限時辦理天數之規定。

銀行公會指出，全體銀行從業人員每逢重大事件，一向本於配合政策及專業徵審態度盡心盡力辦理紓困貸款案件，以協助提供民眾或企業所需資金，度過困境。本次遭遇疫情特殊狀況，銀行業採人員分流辦公機制，以防控疫情擴散及兼顧行員健康，人力調度可能不若以往順暢，相信社會大眾亦能理解與體諒。

(工商 )