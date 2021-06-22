COVID-19跨國傳播風險升高。上週有2架次從埃及飛往中國的航班，機上108人核酸及血清抗體檢測出陽性。中國民航局6月以來已對11個航班發出熔斷或限制運量指示。

根據中國駐埃及大使館網站，13日至19日這週，自埃及赴中國航班共2架次，分別為15日埃及航空開羅至杭州航班、18日四川航空開羅至成都航班。埃及航空開羅至廣州航班尚在熔斷期未執飛。

上述2架次航班共有484人列入閉環管理，期間在「交叉雙檢測」中核酸及血清抗體檢測結果呈陽性的共計108人。

另外，由於1日埃及航空開羅至杭州航班上的確診病例較多，該航線22日、29日航班執行熔斷。四川航空開羅至成都航班暫停執飛25日及7月9日兩架次航班。

根據中國民航局網站，6月以來，當局已經多次發布航班熔斷或限制運量的公告，除了上述開羅與中國3個城市的航班外，涉及航線還涵蓋柬埔寨金邊至廣州、俄羅斯莫斯科至上海、肯亞奈洛比至廣州、南非約翰尼斯堡至深圳、莫斯科至南京、荷蘭阿姆斯特丹至成都、法國巴黎至天津以及巴基斯坦伊斯蘭瑪巴德至西安。

中國民航局去年開始因應疫情設定熔斷機制，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個的，暫停該公司該航線運行1週；達到10個的，暫停該公司該航線運行4週。（編輯：張淑伶/翟思嘉）1100622