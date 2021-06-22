北農爆發群聚染疫45人確診，北市昨下午在萬大國小設置快篩站，針對拍賣員、承銷商、零銷攤商等做快篩，台北市長柯文哲日前坦言，北農因跨縣市疫調難，才想出新戰術，快篩為陰性者將立即安排施打疫苗，陽性者則會隔離。不過，台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇指出，快篩有機會「偽陰性」，打完疫苗也要2周才會產生抗體，實在有點不懂這個操作。

北農群聚事件吵得沸沸揚揚，柯文哲拋出新戰術，在萬大國小設置快篩站，只要是陰性者就立刻安排施打疫苗，不過，此做法也讓醫師提出質疑，陳昶宇說，北農啟動外圍快篩，陰性就直接打疫苗，這個操作有點不是很懂；陳指出，快篩有機會「偽陰性」，疾病也有潛伏期。

此外，北市府強調，北農是大台北地區最重要的蔬果批發市場，提供基本民生需求，不會休市，但陳昶宇指出，「打完疫苗也要2周以上才會產生抗體」；如北農不休市，疫苗2周以上才產生抗體，恐怕打疫苗也不是解決的方法。

陳昶宇說，從記者會聽起來，柯文哲是有跟中央的王必勝討論過了，說中央也同意這個所謂的新戰術。

陳昶宇還指出，日前就在臉書上貼文暗示台北市有長照機構群聚，尤其台北市大增71例那天，是北農加上長照的群聚感染，台北市記者會不但沒提到有任何群聚事件，連當日新增病例數都沒提。

陳昶宇說，當時柯文哲只說「單日數字不重要，我們要看一個整體的趨勢」，不曉得這算不算是隱匿疫情？