一名新加坡婦人被控虐待24歲緬甸籍女幫傭，除了沒提供足夠食物與休息時間，還不斷動用肢體暴力，導致幫傭體重降至24公斤，最後不幸死亡。婦人今天遭判刑30年。

綜合星媒報導，新加坡法官表示，41歲的被告蓋婭蒂麗（Gaiyathiri Murugayan）犯下新加坡最惡劣的誤殺案件之一，判她坐牢30年。

法官說，考量精神科醫生評估被告患有嚴重憂鬱症及強迫人格障礙，影響案發時的心理狀況，而做出這項判決。

蓋婭蒂麗2月坦承犯下多項罪行，其中最嚴重的就是誤殺，檢察官為此求處終生監禁；其他罪行大多與蓄意傷害幫傭磅艾赫多恩（Piang Ngaih Don）有關。磅艾赫多恩2016年7月26日死於蓋婭蒂麗住家內，體重原本39公斤，死前僅有24公斤左右。

報導指出，磅艾赫多恩從2015年5月28日開始在被告家裡工作。被告與當時的丈夫在家裡各處安裝監視器監視幫傭，監視器錄下女傭遭虐的情況。

被告不僅沒提供足夠食物給磅艾赫多恩，也不讓她有足夠時間睡覺，甚至時常毒打她。在她死前一天，被告嫌她洗衣服動作慢，突用拳頭攻擊她脖子；後來不僅不讓她吃晚餐，還把她的手綁在房間窗口，用腳踢她腹部。

隔天早上，被告進房後，發現磅艾赫多恩倒在地上，一動也不動，不論踢她或用水潑她，都沒有反應。被告隨後請醫生上門看診，才證實女傭已死亡。

驗屍報告指出，死者因頸部受到重創，導致腦部缺氧及缺血而死，身上還有31道傷痕及40多處外傷。

蓋婭蒂麗的律師以她精神狀況及面對孩子生病等種種壓力為由，請求法官判處坐牢8到9年。律師表示，被告當時患有重度憂鬱症，加上照顧孩子等壓力，導致她出現虐傭行為。