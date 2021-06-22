台股今天開高走低，終場收在最低點17075.55點，小漲12.57點。外資賣超新台幣111.37億元，賣超群創最多。

隨著電子股尾盤下殺，類股指數收跌0.56%，航運股漲幅也收斂至0.49%，台股加權指數收在17075.55點，17100點關卡得而復失，漲12.57點，漲幅0.07%，成交值5452.91億元。

新光投信董事長劉坤錫表示，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議結果，有過半委員預測2023年底前可能會升息2次，引發市場預期美國聯準會利率政策可能趨緊，尤其上週五美股重挫，使得相關影響效應逐步發酵。

他說，外資對於台積電營運展望開始出現分歧，部分外資憂心台積電衝刺先進製程技術，資本支出增高，恐將影響毛利率表現，並調降目標價，此外，市場觀望下半年科技產業景氣，都是影響短期電子類股走勢疲弱，及外資連日賣超的原因。

外資及陸資賣超111.37億元，已連續5個交易日賣超，自營商賣超12.25億元，投信買超2.65億元，三大法人合計賣超120.97億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超群創最多，達3萬9138張；其餘賣超前10名個股還有長榮航、宏碁、萬海、華航、仁寶、友達、台積電、永豐餘及新光金。

外資買超開發金最多，達10萬9338張；買超前10名個股僅聯強是電子股，其餘皆為傳統產業股及金融股，有燁輝、中鴻、宏璟、南紡、和桐、中石化、裕民、富邦金。

分析師王兆立表示，台股指數今天收小黑K棒，量價結構轉弱，不過，市場氛圍多頭續行機會仍大，預期短期可能維持區間震盪整理趨勢。（編輯：張均懋）1100622