由反對緬甸軍方統治人士組成的全國團結政府（National Unity Government） 所成立的人民防衛部隊（People’s Defense Force），今天上午在瓦城和緬甸軍政府軍隊爆發激烈衝突，造成多人死亡以及多人被軍方逮捕。

緬甸英文媒體今日緬甸（Myanmar Now）報導指出，人民防衛部隊的發言人（Bo Tun Tauk Naing）表示，今天早上有20名軍政府的軍人攻擊他們在瓦城（Mandalay）的基地，「我們會繼續戰鬥，我們向他們宣戰，我們等待的這一天終於來臨了」。

目擊民眾向今日緬甸表示，軍方至少派出3輛軍車在瓦城巡邏要抓捕人民防衛部隊的成員。

軍方控制的米瓦迪電視台（Myawaddy TV）今天下午宣稱軍隊在巡視的時候遭到「恐怖份子」開火攻擊，米瓦迪電視台的報導指出，有4名恐怖份子死亡，並有8 人遭到逮捕。

伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）報導指出，軍政府部隊今天早上攻擊人民防衛部隊位於一所學校的基地，雙方交火，隨後在瓦城多個地方傳出爆炸聲響。

報導指出，人民防衛部隊表示他們的一些成員和武器遭到軍政府扣押，軍政府的部隊則表示他們殺了8個人，並拘留了8名人民防衛部隊成員。

人民防衛部隊成立以來多鎖定執行任務中的軍人和警察，同時也攻擊軍方企業所在的大樓，6月1日，人民防衛部隊在瓦城攻擊軍方武裝車輛，造成1名軍人死亡、1名軍人重傷；6月8日，2名警察遭到人民防衛部隊攻擊而死亡。

全國團結政府成立於4月16日，成員包括遭軍方罷黜的國會議員、反政變抗議領袖以及少數民族代表，全國團結政府誓言要終結暴力、恢復民主，並建立聯邦民主聯盟。5月5日全國團結政府宣布成立人民防衛部隊，以終結緬甸軍方對人民的暴力行為。