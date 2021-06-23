聯亞生技（UBI Asia ）子公司聯亞藥今天以新台幣30元登錄興櫃，掛牌第一天，股價快速飆上百元俱樂部，盤中截至10時整，股價最高見到220元，漲幅達633%。

國產COVID-19疫苗研發持續獲關注，繼高端疫苗完成二期解盲，並送件申請緊急使用授權（EUA）後，聯亞生技也預計在月底前進行二期期中分析解盲。

在聯亞進行二期臨床解盲之前，集團就陸續傳來好消息，除了獲得台灣政府預購500萬劑，另外500萬劑開口合約外；6月16日也已獲得友邦巴拉圭的100萬劑預購訂單。

聯亞藥指出，目前母公司聯亞生技執行中的COVID-19疫苗開發業務，聯亞生技主要負責疫苗的研發及進行臨床試驗，而聯亞生技的另一子公司聯合生物製藥公司則負責疫苗的上游原料藥生產，再由聯亞藥進行混合及針劑充填等疫苗代工製造，最後再交由聯亞生技及集團母公司美國UBI的子公司Vaxxinity負責疫苗的銷售。

聯亞藥業成立於民國103年，實收資本額新台幣9.13億元，公司及工廠位於新竹縣湖口鄉，董事長兼總經理為陳啟祥，主要產品為蛋白質藥品與特殊學名藥品開發、製造及委託研究、生產服務，內銷占67.11%，外銷占32.89%。

聯亞生技開發持有聯亞藥業49.63%股權，為最大股東，其次為台塑生醫持有17.47%，UBI TW HOLDING持有12.92%均為大股東。董事、監察人及持股超過10%的股東截至5月31日止，總計持股比例達80.44%。

聯亞藥109年度營業收入4.77億元，稅前純損9026萬元，每股虧損0.86元。（編輯：黃國倫）1100623