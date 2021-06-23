日本東京奧運暨帕運組織委員會今天公布現場觀眾的觀賽準則，為因應防疫，體溫超過攝氏37.5度者不得入場、場內須戴口罩、全面禁酒等，違規者將被請出場。

東奧5方會談21日決定開放觀眾入場觀賽，人數上限為場地容納人數的50%，最多1萬人。

日本體育日報（Daily Sports）報導，東奧組委會今天公布現場觀眾的觀賽準則（guideline），入場時將量測體溫，若兩次都超過攝氏37.5度，主辦單位將拒絕入場。

現場觀眾有義務配戴口罩，除了嬰幼兒不受限制以外，未戴口罩者也不得入場；並推薦觀眾使用確認是否有與確診者接觸的防疫APP（COCOA）。

觀眾在場內飲食採用「口罩飲食」，只有吃喝時可以拿下口罩；禁止大聲呼喊、揮舞毛巾加油，也禁止擊掌、比出手勢、向其他觀眾搭話等。

為控制人潮，呼籲現場觀眾「直行直歸」，即直接從家中前往比賽會場觀賽，結束後直接回家；也籲請分散到場與離場，自我克制避免大聲談話、接觸其他觀眾、在路上飲食、談笑等。

若觀眾未遵守觀賽準則，組委會有權拒絕入場，或將違規者請出場；在此狀況下，不會退還門票費用。

另外，對於日前東奧組委會研議在賽場販售酒精飲料引發爭議，觀賽準則明定場內全面禁酒，觀眾不得自行攜入酒精飲料；組委會並決定賽場內也不賣酒。

日本放送協會（NHK）報導，組委會主席橋本聖子表示，為了舉辦安心安全的奧運，若會引起民眾不安的話，就決定必須停售酒精飲料。

奧運相關人士在賽場內使用的休息室（lounge），也不提供酒類。

東奧贊助商朝日啤酒原本擁有賽場內獨家販售酒精飲料的權利，不過朝日啤酒在22日主動向組委會提議賽場內不賣酒。

朝日啤酒表示，基於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫觀點，許多餐廳賣酒也受到限制，賽場內不賣酒是當然的。（譯者：顧荃/核稿：嚴思(示其)）1100623

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！