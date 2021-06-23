日本東京奧運開幕在即，東京都今天新增619例確診病例，不僅較上週三增加118例，也是時隔近一個月來再次出現單日新增逾600 例，2019冠狀病毒疾病疫情似乎出現反彈跡象。

日本放送協會（NHK）報導，東京都上次單日新增逾600例2019冠狀病毒疾病（COVID-19），是5月28日的614例；最近一週平均每天新增422.7例，是前一週平均的109.9%，已連續4天較前一週平均來得增加。

東京都至今累計病例數已突破17萬，來到17萬375例，包括2213例死亡病例；重症患者數較昨天減少1人，總數44人。

每日新聞報導，東京都今天較上週三501例增加118 例，已可看到疫情再度擴大的預兆。

琉球新報報導，日本目前唯一仍處於「緊急事態宣言」的沖繩縣，今天新增96例確診病例，連續7天低於百例，也是連續20天低於上週同天（例如本週三低於上週三）。

沖繩縣最近一週每10萬人口新增確診數持續降到40.24人，雖然仍高居日本各地之冠，也有持續減少的傾向。

沖繩縣專用病床使用率為77.7%，重症病床使用率為32.3%。沖繩縣至今累計病例數2萬328例。

另外，NHK報導，負責提供防疫建言的日本政府厚生勞動省專家會議，今天開會針對解除「緊急事態宣言」的東京都等地進行疫情分析。

根據會中所呈現的資料，日本全境到22日為止的一週內新增病例，是前一週的約0.84倍，持續呈現減少傾向；目前全境唯一仍發布「緊急事態宣言」的沖繩縣，同樣也是持續減少。

但如果單看個別地區，東京都最近一週新增病例數是前一週的1.08倍，鄰近的千葉縣也是前一週的1.10倍，雙雙呈現增加傾向。

至於北海道、愛知縣、京都府、大阪府、兵庫縣及福岡縣，呈現較上週減少趨勢；鄰近東京都的神奈川縣及埼玉縣，新增病例數跟上週相比幾乎沒什麼變化。

厚生勞動大臣田村憲久在會議開頭時說，雖然新增病例數在全國持續有減少傾向，沖繩也持續減少，但仍處於高檔水準，必須要持續減少新增確診病例，「晚間外出人潮持續增加這點，令人感到十分擔憂」。

田村說，特別是東京都跟前一週相比，新增確診病例呈現持續增加的情況。「緊急事態宣言」期間就已出現疫情反彈徵兆，政府必須在跟東京都等地方政府合作的同時，確實推動防疫政策。