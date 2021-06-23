新加坡衛生部今天表示，在加速疫苗供應之際，將接收一批「復必泰」疫苗；這批疫苗與輝瑞疫苗依同樣過程及程序生產，都是在歐洲製造、直送新加坡，唯一的差別是標籤不同。

新加坡自去年底啟動全國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種計畫，目前批准使用的2款疫苗是美國輝瑞大藥廠（Pfizer）及德國生技公司BioNTech研發的疫苗、美國莫德納（Moderna）疫苗。

衛生部發布新聞稿表示，目前接種計畫使用的Pfizer-BioNTech疫苗是在歐洲不同地點生產，並根據不同市場的規範許可而有不同的標籤。

衛生部指出，在加速疫苗供應之際，新加坡將接收一批「復必泰」（Comirnaty）疫苗，這些疫苗與目前接種計畫使用的Pfizer-BioNTech相同，都是BNT162b2疫苗。兩者依同樣的過程與程序生產，符合同樣的產品規格，也都是在歐洲製造、直送新加坡，「唯一的差別只在標籤」。

因此，衛生部表示，將調整Pfizer-BioNTech疫苗或「復必泰」疫苗接種者的接種紀錄，統一歸類為接種Pfizer-BioNTech/Comirnaty疫苗。

「復必泰」疫苗也用於香港的接種計畫，供應香港的疫苗由BioNTech在德國的工廠生產。

香港3月底曾因某批次疫苗封蓋包裝有瑕疵而一度暫停為民眾接種。港府隨後表示，BioNTech方面通知，由於該批次疫苗封裝程序中的金屬環壓接工序未能有效確保藥瓶封裝完整，以致個別藥瓶超壓和藥瓶出現滲漏等情況，疫苗本身沒有問題；目前已恢復為民眾接種。

此外，根據新加坡衛生部統計，截至21日為止，人口約570萬的新加坡已有297萬1570人至少接種一劑疫苗，205萬7436人已完成兩劑接種。