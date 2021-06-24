華爾街日報今天報導，美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的2019冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。

美國國家衛生研究院（NIH）證實，一名中國研究人員提交相關基因定序資料3個月後要求收回，國家衛生研究院已依要求刪除。聲明表示，提交的研究人員握有資料所有權，可以要求收回。

美國病毒學家布倫（Jesse Bloom）本週在線上發表的一篇新論文中提及基因定序資料遭刪除一事。這篇尚未經同儕審查的論文寫道，刪除的資料包含2020年1月至2月從中國湖北省武漢市就醫或疑似感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者收集的病毒樣本定序。

布倫說，遭刪除的資料中，部分仍可在一份小型期刊發表的論文中找到，但科學家通常在如國家衛生研究院維護的大型資料庫中尋找基因定序資料。

報導表示，基因定序資料被中方收回，不大可能改變研究人員對武漢當時爆發2019冠狀病毒疾病疫情的了解。但布倫說，中方要求移除資料，外界將質疑中國持續調查疫情起源的公開透明度。

世界衛生組織（WHO）率領的國際團隊和其他科學家正在調查2019冠狀病毒疾病起源，為此，科學家需要有管道取得可透露新型冠狀病毒如何感染人類並開始散播的資料。早期病例基因定序從資料庫中移除，將讓科學家更難追溯疫源，可能拖慢相關研究速度。

根據美國國家衛生研究院聲明，提交基因定序資料的中國研究人員2020年6月要求刪除，理由是相關資料已更新，將公布在另一不知名的資料庫，研究人員希望刪除舊版資料以免造成混淆。

中國研究人員2020年3月將這些資料提交給美國國家衛生研究院資料庫，並在一份預印本伺服器上的論文中發表定序資料相關訊息。

布倫在最新論文中表示，武漢2019冠狀病毒疾病早期病例資料稀少，是科學家研究疫情起源遭遇的挑戰之一。那些資料大多侷限於從2019年12月武漢華南海鮮批發市場感染事件10幾名患者，及2020年1月底前少數病患身上取得的病毒樣本基因定序。

布倫說，基因定序資料移除，使得疫情爆發初期流竄武漢的病毒圖像「稍微扭曲」，「我們未見到更多類似定序的原因之一，可能是相關人員沒有全心全意將它們公諸於世」。