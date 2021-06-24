巴西面臨第3波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行， 從20日至今，每天平均染疫死亡人數逾2000人，超越印度，第3度成為全球COVID-19日均死亡人數最多的國家。

這是COVID-19大流行以來，巴西第3次在此一排名居冠，前2次各持續近2個月，包括2020年6月初至7月底，以及2021年3月初至4月底。

巴西在6月20日起至今重新領先，平均每天2051人染疫死亡；20日當天印度有1753人染疫死亡，不到5月底最高紀錄每天4190人死亡的一半。

根據英國牛津大學編製的排名，若以每百萬人染疫死亡人數，則巴西排在第7位，落後於巴拉圭、蘇利南、塞席爾、哥倫比亞、阿根廷和烏拉圭。

巴西目前是各類比較中死亡率最高的10國之一，且最近幾周情況越來越糟，許多州的加護病房爆滿，排隊等候床位的人數不斷增加，且大多數這些地方的死亡人數都有所增加，特別是60歲以下的人。

巴西日均染疫死亡人數在4月創下最高紀錄3068人後，開始呈下降趨勢，最後1次平均每天死亡超過2000人是在5月初，並持續到6月第1周，之後COVID-19大流行又重新惡化。

目前巴西有超過50萬人死於COVID-19，僅次於美國的60多萬人。但神經科學家尼柯萊利斯（Miguel Nicolelis）預測，巴西在未來60天內的死亡人數可能會超過美國，2022年可能破100萬人大關。因為美國已經能夠控制COVID-19大流行，並擴大疫苗接種。

巴西克魯茲基金會（Fiocruz ）有關COVID-19大流行的最新報告顯示，巴西18州和巴西利亞聯邦特區的加護病房使用率都超過80%，其中8州超過90%。

基金會指出，南半球的巴西時序入冬，呼吸道疾病大增，可能令疫情惡化，因為更多人待在封閉空間，且氣候條件有利於病毒傳播。

基金會指出，自去年疫情大流行以來，巴西醫療系統長期處於超負荷狀態，一旦需求再增加，將無法應對。

所幸隨著巴西COVID-19疫苗接種計畫推進，死於COVID-19的患者平均年齡已經下降，從大流行初期的62 歲降至目前約52歲。

基金會指出，這一變化與老年群體接種疫苗的進展有關，但全體人口完成2劑疫苗的接種率仍然偏低，僅不到12%，距離專家預測達到群體免疫率的75%還很遙遠。

此外，全國住院和死亡的年輕人數有所增加，顯示在年輕人口開始接種疫苗之前，疫情向年輕人蔓延的趨勢將繼續。

基金會數據指出，目前90歲以上因COVID-19死亡的比例已下降70%，同時20至29歲之間染疫死亡的比例卻成長了189%。

在疫苗接種率未達理想水準前，基金會強調應繼續戴口罩、避免待在封閉空間和保持社交距離。