日本接種莫德納疫苗後出現首起死亡案例，一名94歲的男性發生蜘蛛網膜下腔出血，與疫苗的因果關係有待確認；另外接種輝瑞疫苗後累積355死，目前皆未認定死因與疫苗有關。

日本讀賣新聞、時事通信社報導，厚生勞動省昨天召開專家會議會，於會中報告接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗後的副作用情形。

截至本月18日，日本接種美國莫德納（Moderna）疫苗後出現首起死亡案例，是一名94歲的男性接種後隔天發生蜘蛛網膜下腔出血致死，與疫苗的因果關係為「判斷中」。

日本截至本月13日共接種約44萬劑莫德納疫苗，沒有出現符合國際基準的嚴重過敏反應（anaphylaxis）的病例。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）疫苗方面，截至本月18 日接種後累計355死，其中78例與疫苗的因果關係為「判斷中」，其他皆為「無法判斷」或「沒有關係」。

日本截至本月13日共接種約2324萬劑輝瑞疫苗，累計發生嚴重過敏反應238例，平均每接種100萬劑出現10 例。