歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天表示，2019冠狀病毒疾病（Covid-19）Delta變異株傳染力強，預估到8月底，在歐盟傳播的所有新型冠狀病毒中，Delta將占90%。

歐洲疾管中心公布一份有關Delta變種病毒擴散對歐盟與歐洲經濟區（EEA）影響的威脅評估簡報。

世界衛生組織（WHO）目前列4種「高關注變異株」（variants of concern VOC），分別是最早在英國發現的Alpha；最早在南非發現的Beta；最早在巴西發現的Gamma；最早出現於印度的Delta。

歐洲疾管中心位於瑞典索爾納市（Solna）。中心主任艾孟（Andrea Ammon）在簡報中說，新型冠狀病毒變種以迅猛之勢席捲全球，歐洲疾管中心持續分析這些變種病毒的特徵，並迅速通知歐盟各國的衛生主管機關，有些變種病毒會危及防疫工作，必須立刻採取行動。

艾孟說：「根據現有科學證據，Delta的傳染力比其他正在傳播的變種病毒更強，我們評估，到了8月底，在歐盟傳播的所有新型冠狀病毒中，Delta將占90%。」

她還說很不幸的，初步資料顯示，只接種一劑現有疫苗的人也可能感染Delta病毒，這種病毒很可能在夏季廣泛傳播，尤其是未列入優先接種疫苗群體的年輕人；若較脆弱的人未完整接種疫苗，就有感染及重症、死亡風險。

但好消息是，接種任兩劑現有疫苗者，能對這種病毒及其病症產生高度防護力。不過，目前歐盟約30%的80歲以上族群和40%左右的60歲以上族群，尚未完整接種疫苗，因此迅速推進疫苗接種行動至關重要。