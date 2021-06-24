美國食品暨藥物管理局（FDA）今天表示，在發生青少年與年輕成年人接種疫苗後發生心臟發炎的罕見案例後，打算加快腳步在輝瑞和莫德納疫苗的資料單張上加註副作用警語。

路透社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）諮詢小組召開會議，討論施打疫苗後通報心臟問題的病例，發現在青少年與年輕成年人發生的心臟發炎症狀可能和疫苗有關，不過接種疫苗益處仍似明顯大於風險。

莫德納股價今天收盤下跌4.2%，輝瑞則下滑1.4%。

一些國家的衛生監管單位已展開調查，究竟使用mRNA技術的輝瑞BNT疫苗和莫德納疫苗是否造成心臟發炎的風險；如果是，嚴重程度為何。

CDC表示，接種疫苗後疑致心臟發炎的患者，一般來說，症狀都已痊癒，目前狀況良好。

具領導地位醫師團體與公衛官員參與的美國衛生及公共服務部（HHS）聲明強調，疫苗安全且有效，心臟的副作用「極為罕見」。

聲明說：「我們強烈建議所有12歲（含）以上、符合施打資格的民眾，接種已獲緊急使用授權（EUA）的疫苗。」

CDC已警示醫師與醫院，必須留心患者在接種疫苗後是否出現心肌炎或心包膜炎的症狀；FDA警語，將進一步增強對此可能副作用的關注。

傳染力更高的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株正在美國流行，對年輕族群的衝擊更增加了提高疫苗接種率的迫切性。

FDA疫苗部門官員芬克（Doran Fink）在諮詢委員會會議上說：「根據現有數據，將批准在醫療提供者以及疫苗接受者和護理者的資料單張上，加註警告聲明。」

芬克表示，在會議做出結論後，FDA預計將加快速度在資料單張上加註警語。

在這些年輕成年人的心臟發炎病例中，看來男性多於女性，多數在接種疫苗第2劑後1週內出現。根據CDC，有309名30歲以下年輕人住院，其中295人已經出院。