美國華府一條公路上方的人行陸橋今天坍塌，造成5人受傷送醫，並導致交通打結數小時。

美聯社報導，這起事故發生在將近正午時分，地點在華盛頓東北區295號州際公路（Interstate 295），這座天橋幾個月前才剛經過檢查，發現狀況不佳。

調查人員初步研判是一輛卡車撞到天橋導致塌陷，另有幾輛車也被事故波及，詳細事發原因仍待釐清，所幸送醫的5名傷者沒有生命危險。

公路上散布混凝土塊和其他碎片，導致雙向交通中斷，料將關閉到當地時間24日晚間。