華府天橋坍塌5傷 公路交通中斷數小時 14:372021/06/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華盛頓東北區295號州際公路（Interstate 295）(圖／美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國華府一條公路上方的人行陸橋今天坍塌，造成5人受傷送醫，並導致交通打結數小時。 美聯社報導，這起事故發生在將近正午時分，地點在華盛頓東北區295號州際公路（Interstate 295），這座天橋幾個月前才剛經過檢查，發現狀況不佳。 調查人員初步研判是一輛卡車撞到天橋導致塌陷，另有幾輛車也被事故波及，詳細事發原因仍待釐清，所幸送醫的5名傷者沒有生命危險。 公路上散布混凝土塊和其他碎片，導致雙向交通中斷，料將關閉到當地時間24日晚間。 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 曾讚台灣夠意思 菲國前總統艾奎諾三世逝世、享壽61歲 - 國際 凱特和威廉怕了 不敢再跟哈利多說話 - 國際 血栓惹議 澳洲宣布10月後AZ疫苗僅在要求下施打 - 國際 印尼醫護打過疫苗仍確診 大多痊癒重返崗位 - 國際 - 中央社 憂血栓風險 澳洲估AZ疫苗10月後逐步退場 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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