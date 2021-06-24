感染COVID-19可能造成「隱形缺氧」，患者或許感覺很正常，但血氧濃度已低到亮紅燈。新加坡淡馬錫基金會今天表示，將免費提供每戶一台血氧計，供民眾自行測量，及時就醫。

自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情去年初爆發以來，淡馬錫基金會已多次發送免費防疫物資給當地民眾，包括口罩及消毒洗手液。

基金會發布新聞稿表示，傳染力更強的新型變種病毒來襲之際，基金會將免費發送一台血氧計給每個家庭，讓每個人都能經常監測血氧濃度。

COVID-19病毒可能導致患者血氧濃度降至危險程度，基金會指出，患者可能感覺很正常、沒有症狀，但其實肺部已受損、體內已嚴重缺氧，稱為「隱形缺氧」。使用血氧計測量有助提醒民眾在血氧濃度過低時，及早就醫。

基金會表示，健康者的血氧濃度在95%至100%間；若在90%至94%之間，血氧算偏低，可能需要補充氧氣，應諮詢醫生意見。血氧濃度若在90%以下，屬於危險程度，須馬上送醫接受治療。

基金會表示，血氧計傳單及兌換標籤將於下週發放到新加坡每個家庭的信箱，民眾可於7月5日至8月5日之間攜帶傳單及兌換標籤到各地超市及藥房領取。