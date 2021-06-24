美國一群跨黨派聯邦參議員今天表示已就基礎建設支出法案的「架構」達成共識，明天將與總統拜登商討，不過議員也警告仍有懸而未決的問題。

民主黨籍協商人員曼欽（Joe Manchin）在會見白宮官員後表示：「我們針對一項計畫達成共識，明天要試著將它搞定。」

路透社報導，白宮表示這次會談成果豐碩。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示：「跨黨派小組針對可能達成的協議架構取得進展，總統已邀請該小組明天前來白宮親自討論此事。」

拜登明天會見議員後將前往北卡羅來納州羅里（Raleigh）視察一間施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的行動診所。

對民主黨籍的拜登而言，通過法案以重建道路、橋梁及其他傳統基礎設施是重要的優先要務。

尋求在冠狀病毒疫情後加速美國經濟成長及解決收入不平等問題的拜登，一開始提出約2.3兆美元計畫，以支付廣義的基礎建設，包括對抗氣候變遷及提供孩童與年長者照護等。

白宮企圖爭取共和黨人支持2.3兆美元計畫未果後，將經費縮減至約1.7兆美元。民主黨及共和黨在參院各占50席，任何計畫需取得所需的60票，才能使多數法案獲得進展。

白宮2週前拒絕共和黨提案後，已將注意力轉向由21位參議員組成的跨黨派小組，或稱為「G-21」。

一名熟知會談內容的消息人士表示，該小組一直致力於一項1.2兆美元、為期8年的跨黨派基礎建設計畫，結合全新與重新調整用途的資金，這項架構包括5590億美元的新支出。該小組原先討論新支出金額為5790億美元。

數名G-21成員表示，儘管架構已經達成共識，但仍有部分細節需要解決。曼欽表示白宮已同意這項提案。

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）及眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會晤白宮官員後表示，他們支持架構中所涵蓋的概念，並盼能在7月就這項跨黨派法案進行表決。