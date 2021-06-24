印尼今天新增2萬574例2019冠狀病毒疾病確診，是疫情後首度出現單日高於2萬人確診，有355名病患今天宣告不治，單日355人病沒是疫情後第4高，累計已5萬5949人死亡。

印尼2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情近日急速惡化，昨天單日新增確診1萬5308例，破疫情後的紀錄，今天單日新增確診再飆高到2萬574例，較昨天成長34%，累計確診人數達到205萬2995例。目前印尼全國有17萬1542人仍在治療或接受隔離中。

雅加達的單日新增確診也再創新高，達到7505例，打破20日單日新增確診5582例的紀錄；死亡人數新增50人，總計8107人不治。目前仍有4萬637人在治療或隔離。

因應疫情嚴峻，印尼政府自22日起視疫情狀況強化微型管制（PPKM），在疫情紅區採較嚴格的人流限制，包括辦公室或餐飲等場所的人數不得超過總容量的25%，學校改線上教學、清真寺關閉等。但民間仍有盼政府思考封城的呼籲。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）昨天指出，的確有很多人建議政府實施區域性的封城，但政府仍認為依各地區疫情狀況管制是比較適當的方式，這樣的管制與封城有同樣的效果，都是限制人流活動，且經濟活動不會完全停擺。

印尼政府抗疫小組發言人威古（Wiku Adisasmito）今天指出，考慮政治和經濟層面，並參考其他國家的經驗，政府認為微型管制是目前最好的防疫方式，從中央到地方各相關單位必須合作，並與軍警配合，以確實有效地落實。

疫情沒有退燒跡象，雅加達省政府近日加快在雅加達北部西林興區（Cilincing）的羅羅坦（Rorotan）墓園開挖2019冠狀病毒疾病亡者的專門墓地，預計擴大開發3公頃，可望容納9000個墓地，至今天已使用約900個墓地。