聯亞生技（UBI Asia ）子公司聯亞藥23日以每股新台幣30元登錄興櫃，連兩日股價飆漲，今天一度站上300元新高，針對股價波動是否有異常，金管會表示櫃買中心將依法查核。

國產COVID-19疫苗研發持續獲得外界關注，繼高端疫苗完成二期解盲，並送件申請緊急使用授權（EUA）後，聯亞生技也預計在月底前進行二期期中分析解盲。

受惠聯亞生技月底將二期解盲等因素加持，聯亞藥23日興櫃掛牌後，連兩日股價飆漲，今天盤中一度站上300元新高價，超越高端疫苗收盤價。不過，聯亞藥股價狂飆，也引發外界質疑是否有股價炒作嫌疑。

證期局副局長郭佳君表示，聯亞藥興櫃首日股價漲幅蠻大，對於興櫃股票市場，櫃買中心有一套監視查核制度，將會依照此制度啟動查核，了解情況。

至於證券市場若有不實流言，金管會先前強調，若發現有投資人散布流言、不實資料或不法炒作、彼此間共同討論或約定炒作特定有價證券，致價量異常等具體事證，即會依相關規定辦理，並移送檢調單位偵辦，以維護投資大眾權益及市場交易秩序。

聯亞藥23日以30元登錄興櫃，掛牌首日就擠進百元俱樂部，爆出上萬張成交量；今天漲勢不停歇，盤中漲幅擴大超過5成，盤中最高衝上300元，超越高端收盤價276.5元。