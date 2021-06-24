德國和法國今天將設法說服歐盟各國領導人，重建與俄羅斯總統蒲亭的定期會談，但烏克蘭等會員國指責，這種作法危險。俄國方面則表示，蒲亭支持這項主張。

德、法2國昨天建議歐盟，在美國總統拜登上週與蒲亭進行會談後，也考慮與蒲亭舉行峰會。

德國總理梅克爾曾在國會中說：「在我看來，我們歐盟也必須設法與俄羅斯及俄羅斯總統進行直接接觸…只有美國總統和俄國總統會談並不足夠。」她強調，歐盟「也必須建立不同於美國的談判方式」。

法國總統馬克宏今天說，歐洲保持穩定須與俄羅斯對話。馬克宏正勸使並不同意的其他歐盟會員國，考慮與俄國方面談判。

他在抵達比利時布魯塞爾以出席歐盟峰會時說，與俄國總統蒲亭談判「是歐洲大陸維持穩定所必須，但此事很費力，因為我們不會放棄我們的任何價值觀念」。

俄羅斯當局今天表示，蒲亭支持德、法2國有關歐盟與俄國重新展開高峰會談的建議。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們正面評估這項倡議。」

他說：「蒲亭支持在歐盟與俄國之間建立對話與接觸的機制。」