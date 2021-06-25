(06:20 更新 根據《CNN》報導，倒塌大廈約住了136戶人家，目前只知1人死亡、99人失聯。)

美國佛州一棟12層樓濱海住宅大廈今天部分坍塌，造成至少1人死亡，51人仍下落不明。官員表示，數百名消防和救難人員持續在好幾噸重的瓦礫堆中搜救。

路透社報導，邁阿密戴德郡（Miami-Dade）郡政委員海曼（Sally Heyman）表示，官員無法聯繫上「據稱」住在大樓內的51人。

案發大樓住民組成複雜，除了有一般家庭，還有到佛州過冬的「雪鳥族」（snow birds）。

一名消防人員說，共有35人從這棟位於瑟夫賽德鎮（Surfside）的大樓裡獲救。

官員表示，這棟建於1981年的大廈正在進行要求補強的重新鑑定程序，旁邊有一棟新蓋的建築，不過目前還不清楚大樓坍塌原因。

海曼透過電話告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們假設有51人在裡面，但不清楚來度假的或其他情況，所以我們還在等待。現在還有希望，但希望逐漸渺茫。」

法新社則引述領事官員指出，至少18名拉丁美洲國民在這次事件中失蹤，包括3名烏拉圭人、6名巴拉圭人與9名阿根廷人。（譯者：楊昭彥）1100625