日本防衛大臣岸信夫在美國媒體彭博（Bloomberg News）訪問中表示，台灣的安全直接關係到日本的安全。

岸信夫昨天受訪時說：「台灣的和平穩定與日本直接相關。我們密切關注中國與台灣的關係，以及中國的軍事活動。」

他表示：「隨著中國強化軍力，與台灣之間的平衡嚴重傾斜到中國那一邊。」他還說這項差距逐年擴大。

岸信夫是日本前首相安倍晉三的弟弟。去年前總統李登輝辭世，當時尚未出任防衛大臣的岸信夫與日本國會議員一行人參加弔唁團訪台。

岸信夫在自民黨內以「親台派」為人周知，擔任防衛大臣後，屢屢對中國的海洋發展表達憂慮。日本電視台報導，岸信夫今年4月曾前往距台灣約110公里處的日本極西點與那國島視察。

路透社報導，岸信夫本月稍早告訴歐洲議會安全保障及防衛小組委員會（Subcommittee on Security and Defence SEDE），中國一直在大幅增加國防預算，「國際社會必須齊聲向中國表達意見」。他當時還說：「有關台灣情勢的穩定，對國際社會來說也很重要。」

報導還提到，兩岸過去一年軍事緊張升高，共機多次擾台。台灣本月15日通報28架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）後，美軍驅逐艦「魏柏號」（USS Curtis Wilbur DDG 54）本週再度通過台灣海峽。