根據路透社取得的內部文件，世界衛生組織（WHO）預測，年長者等感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）風險較高的群體，每年都將須接種追加疫苗，以免感染病毒變異株。

路透社報導，全球疫苗免疫聯盟（GAVI）委員會今天將討論一份報告，其中就包含世衛這項預測。GAVI是世衛COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）共同主導方之一。

美國疫苗製造商莫德納（Moderna），以及輝瑞（Pfizer）和德國研發夥伴BioNTech，都曾表達世界很快會需要追加疫苗以維持高度免疫力的觀點，但這方面的證據仍不明確。

這份文件顯示，世衛認為高風險群體每年接種追加疫苗是「指標性」基準方案，一般群體則每2年追加接種一次。

文件並未說明做出這些結論的過程，但內容顯示，在基本情境下，新型變異株將持續出現，疫苗需定期更新以因應這些威脅。

世衛拒絕對內部文件內容置評。GAVI發言人表示，COVAX正規劃將更廣泛的可能發展納入考量。

這份日期標註為6月8日的文件尚未定案，內容還預估，在基本狀況下，全球明年將產出120億劑疫苗。這比國際製藥生產聯盟（IFPMA）估計今年產出的110億劑略多，預期2022年產量不會大幅增加。

另外，文件推測，製造和監管許可問題，以及「從某些技術平台轉移」的問題，可能會拖累明年的疫苗供應。

根據報導，文件並未提到哪些技術可能會被逐步淘汰，但歐盟押寶在輝瑞和莫德納等採用傳訊核醣核酸（mRNA）技術的疫苗上，放棄一些向阿斯特捷利康（AstraZeneca）和嬌生集團（Johnson & Johnson）購買病毒載體疫苗的採購案。

GAVI在路透社取得的另一份文件中指出，這些推估情境將用來決定世衛的全球疫苗策略，隨著追加疫苗作用及防護效期的新數據出現，預測內容也可能改變。

GAVI估算，目前全球已施打約25億劑疫苗，多半是在富裕國家，有些國家超過半數人口至少已接種1劑疫苗，而在許多較貧困國家，接種人口不到1%。